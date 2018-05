Consiglio Molise, attesa prima riunione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 MAG - C'è attesa in Molise per la prima riunione del nuovo Consiglio regionale. Ieri pomeriggio in Corte d'Appello è stato letto, dal giudice Vincenzo Pupilella, il dispositivo di nomina dei 20 componenti l'Assemblea di Palazzo D'Aimmo. Lo Statuto regionale stabilisce che il Consiglio tiene la prima adunanza il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla proclamazione di tutti gli eletti. L'Assise, dunque, potrebbe essere convocata a partire dal prossimo 21 maggio. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima. La presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età tra i presenti. I due consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari. (ANSA).