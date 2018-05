Corte Appello ufficializza nuova Assise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 MAG - Elezione alla carica di consiglieri regionali del Molise ufficializzata dalla Corte d'Appello di Campobasso. L'assemblea di Palazzo d'Aimmo è composta da 12 consiglieri della maggioranza di centrodestra e sei del M5s e 2 del Pd.

Questa la composizione: Lista Popolari per l'Italia 2 seggi: Vincenzo Niro e Andrea Di Lucente. Fratelli d'Italia 1 seggio: Quintino Pallante. Lega Salvini 2 seggi: Aida Romagnuolo e Filomena Calenda. A Forza Italia tre seggi: Nicola Cavaliere, Armandino D'Egidio e Roberto Di Baggio. Udc 1 seggio: Salvatore Micone. Orgoglio Molise 2 seggi, Vincenzo Cotugno e Gianluca Cefaratti. Lista Iorio per il Molise 1 seggio: Michele Iorio. In questo caso Iorio, in base alla legge Severino, è sospeso dopo la condanna ricevuta nei mesi scorsi per abuso d'ufficio. Al Pd 2 seggi: Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli. Il M5s elegge 5 consiglieri oltre al candidato Governatore Andrea Greco: Patrizia Manzo, Angelo Primiani, Vittorio Nola, Valerio Fontana, Fabio De Chirico.