Marche, altri 22 morti, totale 386

Sono 22 le persone positive al coronavirus che sono decedute nelle Marche nelle ultime 24ore: si tratta di 11 uomini e 11 donne. Il bilancio di decessi è ora aggiornato a 386 vittime. Lo comunica il Gruppo operativo regionel per le emergenze sanitarie (Gores): dall'inizio dell'epidemia nella regione sono morti 257 uomini e 329 donne, per il 97,4% con patologie pregresse e di età media 79,8 anni.

Delle ultime persone decedute 14 provenivano dalla provincia di Pesaro Urbino, 2 da quella di Fermo, tre dall'Anconetano; morto in rianimazione ad Urbino un 72enne originario della Romania. Il totale dei decessi riguarda per 242 casi residenti a Pesaro Urbino, 71 ad Ancona, 39 a Macerata, 26 a Fermo, 3 a Ascoli Piceno e altri 5 persone provenienti da fuori regione.