Marche,anche Ancona verso mille positivi

(ANSA) - ANCONA, 28 MAR - Anche la provincia di Ancona viaggia verso i mille contagiati da coronavirus (944), comunque molto al di sotto di Pesaro Urbino (1.507) mentre il totale delle Marche è di 3.373 casi (9.884 i test eseguiti). Lo dicono i dati diffusi dal Gores Marche che comunicano al momento 1.153 ricoverati per Covid-19 in strutture regionali: 166 in reparti di terapia intensiva, 270 in reparti semi-intensivi e 529 non intensivi. Attualmente i guariti sono 10 e i dimessi dagli ospedali 144 mentre le persone dededute sono finora 364. Tra i positivi in 1.846 sono in isolamento domiciliare; mentre tra chi ha avuto contatti con persone positive ma non ha fatto il tampone gli isolati in casa sono 6.522 (1.667 con sintomi, 4.845 asintomatici), un numero comprendente 695 operatori sanitari.

Molto inferiori alle altre due province i contagi nel Maceratese (457), a Fermo (241) e in provincia di Ascoli Piceno (163).