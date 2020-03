Coronavirus, 71 terapia intensiva Marche

(ANSA) - ANCONA, 12 MAR - Nelle Marche ci sono inoltre 330 ricoverati, di cui 76 in terapia intensiva, 254 in terapia non intensiva e 240 in isolamento domiciliare. La provincia di Pesaro Urbino è ancora la prima per numero di casi positivi: ora sono arrivati a 403, seguita da Ancons (142), e poi molto staccate Macerata (32), , Fermo 11, Ascoli Piceno con un solo caso. E le strutture ospedaliere pesaresi hanno il maggior nuero di ricoveri in terapia intensiva: 23, seguite da Ancona Torrette con 17. Intanto sono saliti a 13 i ricoveri nell'ospedale di Camerino trasformato in un 'Covid Hospital', che ha accolto anche 39 casi in terapia non intensiva. Infine i casi e contatti in isolamento domiciliare sono 2.226, di cui 296 sintomatici.

Sono 282 gli operatori sanitari.(ANSA).