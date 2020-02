Coronavirus, Numero Verde Regione Marche

(ANSA) - ANCONA, 24 FEB - Un Numero Verde (800936677), con quattro linee dedicate (8-20) e altrettanti medici a disposizione, attivo da domani, per informare i cittadini sull'emergenza Coronavirus e sui comportamenti da tenere; una telefonata registrata con la voce del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, sugli stessi temi, per raggiungere via telefono fisso anche quelle persone, in particolare anziane, che non utilizzano social network o internet. Sono alcune misure che la Regione Marche adotterà per facilitare un'informazione corretta dei cittadini. L'ordinanza regionale con i provvedimenti ulteriori per limitare i rischi di contagio (dalla chiusure delle scuole allo stop alle manifestazioni pubbliche) è 'sospesa' in attesa della riunione di domani di coordinamento Governo-Regioni: intanto la Regione procederà con il Numero Verde. Le persone, precisa Ceriscioli, in caso necessitino di informazioni, devono telefonare prima al proprio medico o al pediatra, e poi eventualmente rivolgersi al Numero Verde.