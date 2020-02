Coronavirus: annullato Carnevalò ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 24 FEB - Il Comune di Ancona ha annullato la manifestazione 'El Carnevalò', tradizionale prosecuzione del Carnevale oltre il Martedì Grasso, in programma domenica 1 marzo per evitare, informa una nota, qualsiasi occasione di possibile contagio in merito alla diffusione del Coronavirus, ritenendo di evitare occasioni di assembramento. L'amministrazione ha aperto una pagina dedicata sul proprio sito web con link ai siti del Ministero della Salute e della Regione Marche per informazioni, consigli e aggiornamenti sull'evolversi della situazione.(ANSA).