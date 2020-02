IGuzzini, Venturini Ceo, succede a Sasso

(ANSA) - IGuzzini illuminazione spa, azienda del gruppo Fagerhult e leader internazionale nel settore illuminazione architetturale, annunciano che "il Ceo Andrea Sasso ha deciso di intraprendere nuovi percorsi professionali". Il cda di iGuzzini ha nominato come suo successore Cristiano Venturini, attualmente Cfo dell'azienda.

"Siamo certi - dichiara Bodil Sonesson, presidente di iGuzzini e presidente e Ceo di Fagerhult - che Cristiano Venturini guiderà con successo iGuzzini nel futuro. Continueremo anche con lui a portare avanti la strategia che punta a creare uno dei più grandi gruppi europei nel settore dell'illuminazione e incrementare le vendite su scala globale". "È un onore succedere ad Andrea Sasso, che ha fatto un ottimo lavoro in iGuzzini. - commenta Venturini - Sono orgoglioso e onorato di mettermi al servizio di iGuzzini come prossimo Chief Executive Officer.