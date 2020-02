Incontro Zingaretti-sindaca Ancona

(ANSA) - Incontro a Roma tra il segretario del Pd Nicola Zingaretti e la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli in vista delle regionali nelle Marche. Non sono filtrate indiscrezioni sul faccia a faccia, che potrebbe segnare la disponibilità di Mancinelli a scendere in campo come candidato presidente per il centrosinistra. Nelle Marche il Pd è diviso tra chi appoggia il governatore uscente Luca Ceriscioli e chi spinge per una candidatura della sindaca di Ancona, vincitrice del premio World Mayor Prize nel 2018. Diviso anche il centrosinistra: Art.1 vorrebbe discontinuità, così come alcuni civici. A sostegno di Mancinelli si sono già schierati Ettore Rosato di Italia Viva e Carlo Calenda con Azione.