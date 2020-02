Regionali: Marche; Arrigoni (Lega), coraggio per cambiare

(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - "Non ci interessano logiche da vecchia politica e di palazzo. Nelle Marche, come in tutte le altre regioni, ci piacerebbe che ci fossero candidati nuovi, vincenti, espressione del territorio che ha bisogno e desidera cambiare". Così il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega nelle Marche. "La Lega non chiede e non pretende - aggiunge -, ma vorremmo che ci fosse la capacità, l'umiltà e il coraggio di guardare avanti". Nelle Marche il candidato presidente del centrodestra, in base ad un accordo al tavolo nazionale, è il deputato di Fdi Francesco Acquaroli.(ANSA).