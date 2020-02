Crociere, ad Ancona 46 toccate nel 2020

La stagione delle crociere nel porto di Ancona gioca in anticipo. La prima toccata del 2020 sarà della "Spirit of Discovery" della compagnia di navigazione extralusso inglese Saga Cruises, che attraccherà lunedì 3 febbraio al terminal crociere alla banchina 15. Arriverà alle 8 da Venezia per ripartire alle 17 per Bari. A bordo della nave, lunga 237 mt, ci saranno 1.390 persone, 893 crocieristi e 497 componenti dell'equipaggio. E' stata 'battezzata' a luglio a Dover dalla Duchessa di Cornovaglia Camilla Shand, consorte del principe Carlo. Lo scalo di Ancona è inserito fra le nuove destinazioni della "Saga Cruises" che suggerisce, fra le mete da visitare, le Grotte di Frasassi e la scoperta di fattorie e cantine del "Marcheshire". Il debutto 2020 di Msc Crociere sarà invece venerdì 10 aprile (26 toccate fino al 9 ottobre). Il calendario 2020 delle crociere prevede, al momento, 46 approdi complessivi anche se il numero delle toccate sarà certamente destinato ad aumentare durante l'anno.