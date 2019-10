Sindaca Ancona ha scritto un libro

La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli (Pd) ha scritto un libro sulla sua esperienza di amministratrice. Lo annuncia lei stessa in un post su Facebook: "esce in questi giorni il mio libro 'I principi del buongoverno.

La visione di un sindaco nel caos del mondo che cambia' (Ed.

Piemme Gruppo Mondadori). Sono sorpresa pure io, ma mi hanno chiesto di scrivere un libro dopo la vittoria del World Mayor Prize 2018 e la rielezione a sindaco nel giugno 2018 in un momento in cui tutte le forze politiche della sinistra sembravano al tracollo". "Non è un libro su di me - sottolinea -. Ho piuttosto provato a raccontare cosa significhi per me fare politica, impegnarsi davvero per migliorare la vita delle persone. Ho tentato di declinare ciò che un sindaco deve fare per governare bene e che oggi appare eversivo a molti del mondo a cui appartengo: scegliere la propria squadra in totale autonomia, ascoltare la pancia e le paure delle persone, decidere, stare sul campo e agire". In libreria dal 29 ottobre.