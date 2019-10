Uscita Nord, Conte coglie sfida sindaca

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - Duello in punta di fioretto tra la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli e il premier Giuseppe Conte all'assemblea nazionale Cna. "I sindaci sono un po' come gli artigiani che tutte le mattine si trovano a sbattere il muso con le realtà e con i problemi ai quali bisogna trovare risposte" ha detto Mancinelli che ha approfittato dei saluti istituzionali per incalzare il premier sui problemi della città. "Ci sono delle scelte che non costano niente ma che sono decisive e possono alzare di molto la produttività del sistema Paese, come il progetto di strada che ci farà uscire dal porto e che aspettiamo da 36 anni". "Raccolgo la sfida" la replica sorridente di Conte che lavora con gli altri ministri per "sbloccare gli investimenti". Alla sindaca, il premier ha detto che "con la ministra De Micheli ci vedrà tornare presto perché dobbiamo lavorare all'ultimo miglio per questo benedetto porto che dobbiamo collegare alle restanti infrastrutture. La vogliamo sorprendere, a lei e a tutta la comunità di Ancona".