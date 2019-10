Mancinelli,Pd-M5s? Progetto poi alleanze

"Se c'è condivisione vera sulle cose da fare ben venga, se non c'è lo considero una logica trasformista che non serve a niente e anzi fa danno". Così la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli sull'ipotesi di trasporre in sede locale l'accordo nazionale Pd-M5s che ha avuto un primo esempio a Pesaro con l'assegnazione, da parte del sindaco Matteo Ricci, di una delega in giunta per 'Università e Pesaro Studi' alla capogruppo pentastellata: "Non entro nel merito della singola operazione che ha fatto il sindaco Ricci, che ha tutta la mia stima. - prosegue - Sono convinta che si possono fare alleanze, anche con i marziani, e quindi anche con M5s. Il punto è, per fare cosa? Se si parte da cosa condividere come progetto di governo da realizzare, ben venga...". "La politica è fatta di confronto e costruzione di progetti: - afferma Maurizio Mangialardi, presidente Anci Marche-, se ci sono le condizioni per farlo tra le forze politiche che rappresentano maggiormente il volere dei cittadini perché no".