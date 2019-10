Regionali: sindaco Pesaro, trovare accordi programma con M5s

(ANSA) - PESARO, 11 OTT - "La mia parte politica (il Pd, ndr) deve provare a raggiungere accordi programmatici sul futuro delle Regioni, così come sta avvenendo in Umbria: parlo in generale e lo sto dicendo da tempo. Lo vedremo strada facendo.

Di certo, se funziona su Pesaro una collaborazione, male non fa" Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha assegnato una delega (sul riavvio dei corsi universitari in città) alla capogruppo pentastellata Francesca Frenquellucci, che sta all'opposizione. "Altri discorsi sono eccessivi, non sono di oggi e non sono nelle nostre mani - ha detto oggi durante un incontro con la stampa insieme a Frenquellucci -. I Cinque stelle restano all'opposizione, ma da oggi hanno una responsabilità in più su un tema specifico".(ANSA).