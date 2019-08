Rogo in capannone, 200 mucche in salvo

Un violento incendio di rotoballe si è sviluppato nel pomeriggio nel capannone di un'azienda agricola che ospita una stalla in contrada Villa Cese di Castel di Lama nell'Ascolano. All'interno della struttura, di circa 2mila metri quadrati, c'erano anche circa 200 mucche che sono state tutte tratte in salvo e portate in zona sicura dai vigili del fuoco che stanno ancora intervenendo con 13 unità e sei mezzi. Sul posto previsto l'arrivo anche di personale dell'Arpam per le verifiche del caso dopo la segnalazione del rogo nel capannone la cui copertura sarebbe in eternit.