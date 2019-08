Rof, ovazioni per Equivoco Stravagante

(ANSA) - PESARO, 14 AGO - Applausi, risate e ovazioni hanno accompagnato ieri sera il debutto al Vitrifrigo di Pesaro dell'Equivoco Stravagante di Rossini, ultima opera in cartellone dopo Semiramide e Demetrio e Polibio dei tre grandi allestimenti realizzati quest'anno dal Rossini Opera Festival.

L'apprezzamento del pubblico è andato sia ai cantanti - Teresa Iervolino (Ernestina), Paolo Bordogna (Gamberotto), Davide Luciano (Buralicchio), Pavel Kolgatin (Ermanno), Claudia Muschio (Rosalia) e Manuel Amati (Frontino) - che ai registi Moshe Leiser e Patrice Caurier e al direttore d'orchestra Carlo Rizzi, sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Rai, che in linea con l'edizione critica dell'opera della Fondazione Rossini hanno eliminato tutte le sovrapposizioni e le volgari licenziosità con cui spesso è stata rappresentata per far ridere, lasciando che parlasse solo la comicità scritta nella partitura e nel testo. (ANSA).