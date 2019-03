Ad Ancona Risonanza magnetica 'aperta'

Inaugurata agli Ospedali Riuniti di Ancona una nuova Risonanza magnetica 'total body': grazie a un sistema aperto, senza tunnel, elimina la sensazione di claustrofobia dei pazienti, risultando particolarmente indicata per le persone obese e per i bambini, che altrimenti dovrebbero essere sedati. "L'iniziativa - ha ricordato il direttore generale dell'Azienda Ospedali Riuniti Michele Caporossi - corona e celebra l'attività del Dipartimento di Radiologia a trent'anni dall'acquisto della prima Risonanza Magnetica, una delle poche a livello nazionale, e pone l'Ospedale di Torrette all'avanguardia in Italia. Essendo inoltre particolarmente indicata per gli esami dell'apparato muscolo scheletrico, che sono i più richiesti, consentirà di ridurre le liste d'attesa".

All'evento hanno partecipato tra gli altri, il presidente della Regione Luca Ceriscioli e il rettore dell'Università politecnica delle Marche Sauro Longhi.