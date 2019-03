Sanità, in 2019 complete stabilizzazioni

"Dopo aver garantito che non ci sarà nessuna riduzione del personale nella sanità pubblica delle Marche per il 2019 e assunto 1.200 operatori in più dal 2015, rispettiamo un altro impegno, quello delle stabilizzazioni". Lo fa sapere il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli: "il 90% dei precari, che avevano i requisiti del decreto Madia, sono stati stabilizzati (340 unità tra dirigenza medica e comparto). Il 10% che resta (41 operatori) sarà regolarizzato entro la fine di quest'anno".

In questo modo "diamo così continuità a quello che è il servizio più sentito e al centro delle nostre politiche che è quello sanitario garantendo qualità nel lavoro, nuove assunzioni e tutto quello che serve per poter rispondere a tanti bisogni che ogni giorno i cittadini ci segnalano. Per strutturare in modo più solido e strategico l'intero sistema - osserva il presidente - abbiamo bandito una serie di concorsi unificati a tempo indeterminato, le cui graduatorie sono utilizzate da tutte le aziende della regione.