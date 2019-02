Picchio d'Oro a Marica Branchesi

Quelle che hanno portato a 'vedere' le onde gravitazionali sono "scoperte del mondo, in cui ha trionfato la diversità, scienziati e scienziate del mondo vi hanno contribuito insieme. In un momento in cui si ha paura delle diversità queste scoperte fanno capire quanto la diversità sia una ricchezza". Così, prima della consegna del Picchio d'Oro nel Consiglio Regionale delle Marche un'emozionata Marica Branchesi, astrofisica di Urbino, professore associato del Gran Sasso Science Institute, che ha contribuito alla scoperta sulle onde gravitazionali, indicata da Time come una delle 100 persone più influenti del mondo. E' un "riconoscimento bellissimo perché viene dalla mia regione, che amo - ha detto ancora Branchesi -.

Ogni riconoscimento io non me l'aspetto, arricchisce il lavoro che ho fatto con grande passione". L'Assemblea ha anche consegnato una targa consegnata al prof. Eugenio Coccia, di San Benedetto del Tronto, rettore del Gran Sasso Science Institute.