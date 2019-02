Branchesi, presto attivi rilevatori onde

"I nostri rilevatori riprenderanno ad osservare il cielo il prossimo mese, vedranno un universo più grande, ci aspettiamo tantissime scoperte: questo è veramente l'inizio di un'astronomia nuova". Lo ha detto a margine della consegna in Consiglio regionale delle Marche del Picchio d'Oro, l'astrofisica di Urbino Marica Branchesi, professore associato del Gran Sasso Science Institute, che ha contribuito alla scoperta delle onde gravitazionali ed è stata inserita da Time tra le 100 persone più influenti al mondo. "I rivelatori di onde gravitazionali - ha ricordato - sono partiti pochi anni in versione avanzata e hanno permesso delle scoperte meravigliose: abbiamo visto la fusione di buchi neri, la fusione di stelle di neutroni che ci ha spiegato come abbiamo gli elementi pesanti dell'universo. I nostri rivelatori - ha concluso - riprenderanno ad osservare il cielo il prossimo mese vedranno un universo più grande, ci aspettiamo tantissime scoperte questo è veramente l'inizio di un'astronomia nuova".