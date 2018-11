Natale,S.Severino Città delle Meraviglie

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 27 NOV - Circa 5 chilometri di nastri luminosi, composti da oltre 50mila led trasformeranno da Natale all'Epifania San Severino Marche nella "Città delle Meraviglie" con Miss Italia Carlotta Maggiorana come madrina d'eccezione. Sabato 8 dicembre ci sarà la cerimonia di accensione delle luminarie. Nella straordinaria cornice di piazza Del Popolo verrà aperto un piccolo villaggio di Natale con casette in legno intorno a un grande abete, dove verranno ospitate le attività commerciali e artigianali con diversi oggetti e proposte a tema. In programma un calendario di eventi musicali e dj set, esibizioni sportive, artisti di strada e mangiafuoco con la musica di Multiradio come colonna sonora.

Lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, "Aperitivo in piazza" con aperitivi, dj set e musica dal vivo. Il giorno di Natale sarà festeggiato con il Concerto di Natale. Il 6 gennaio, presepe vivente a Taccoli e Befana in piazza. Nel calendario anche gli eventi culturali dei Teatri di San Severino.