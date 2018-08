Violenza sessuale in ospedale Ancona

Violenza sessuale reiterata nel tempo ed estorsione. Sono le accuse nei confronti di Valer Lacatus, cittadino romeno di 35 anni, arrestato all'ospedale di Torrette di Ancona dai carabinieri di Collemarino in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Sergio Casarella. L'uomo, un mendicante che da anni viveva nella struttura sanitaria campando di elemosine, verrà interrogato domani mattina nel carcere di Montacuto, alla presenza del suo avvocato Mauro Paolinelli. Due donne, madre e figlia, lo hanno denunciato per episodi di violenza sessuale consumati proprio all'interno dell'ospedale regionale. Ad una di loro, secondo l'accusa, avrebbe estorto anche i soldi dell'elemosina che la donna raccoglieva giornalmente. L'ordinanza è stata firmata per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Stando alla difesa, che è riuscita a parlare con alcuni parenti dell'arrestato, ci sarebbe stata una relazione sentimentale tra la donna più giovane e il romeno.