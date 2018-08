Violenza sessuale: aggredisce donna che lo colpisce

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 22 AGO - Un pensionato 65enne di fani, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per violenza sessuale, violazione di domicilio, lesioni e atti osceni. L'uomo ha prima molestato una giovane mamma che si trovava davanti alla sua abitazione in zona Ponte Metauro, calandosi e pantaloni e cominciando a masturbarsi. Lei gli ha intimato di allontanarsi e lui ha fatto finta di obbedire, per poi girare intorno a casa della donna, tanto che lei ha allertato il marito. Dopo qualche ora la giovane è uscita per gettare l'immondizia nei cassonetti, quando è stata aggredita da dietro dal 65enne che l'ha afferrata ai seni, lasciandole vistose ecchimosi. Lei è riuscita a difendersi in modo energico, colpendolo più volte e facendolo accasciare a terra. In quel momento è rientrato il marito della donna, che ha bloccato l'uomo e chiamato il 112. Il 65enne ha trascorso due giorni agli arresti domiciliari e oggi è stato condotto dinanzi ai giudici del Tribunale di Pesaro in udienza collegiale che, oltre a convalidare l'arresto, lo hanno condannato a 18 mesi di reclusione con l'interdizione da pubblici uffici, rimettendolo in libertà perché incensurato.(ANSA).