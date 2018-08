Crollo ponte,a Pesaro momento silenzio

Un momento di silenzio a Pesaro, prima dei festeggiamenti per Ferragosto, per le vittime del crollo del ponte a Genova. Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci sulla sua pagina Facebook. Il gesto di omaggio prima della chiusura della giornata con un concerto di Tullio De Piscopo nei pressi della Palla di Pomodoro e i fuochi d'artificio.



Il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ha scritto a quello di Genova Marco Bucci per inviare "l'abbraccio sincero e affettuoso della città a tutta la comunità genovese". "Pur sapendo che tantissimi soccorritori sono all'opera senza sosta - aggiunge -, voglio manifestare la totale disponibilità della collettività sambenedettese a dare il proprio contributo, nella forma che sarà ritenuta utile, per farvi sentire la nostra vicinanza e rendere meno dolorosi questi momenti".