Crollo ponte: Falconara rinvia manifestazione giornata lutto

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 16 AGO - Il Comune di Falconara Marittima aderisce alla giornata di lutto nazionale del 18 agosto, proclamata per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, quando si svolgeranno i funerali di Stato. E' il motivo per cui l'ammministrazione, guidata dalla sindaca Stefania Signorini, ha rinviato al giorno seguente, 19 agosto, il Summer Carnival, manifestazione che coinvolge gli stabilimenti balneari falconaresi in una sfida tra gruppi mascherati.(ANSA).