Vota a 107 anni a Monsampietro Morico

Nonostante i 107 anni di età, Rosa Ercoli la più anziana terremotata del Centro Italia, non si è sottratta al diritto-dovere del voto e si è recata al seggio allestito nella scuola del suo paese, Monsampietro Morico. "Rosa è stata sfollata - spiega il sindaco Romina Gualtieri - ma ora è tornata casa, grazie alla riduzione della zona rossa. E' molto in gamba, vedova da tempo vive con una badante. 'Devo andare a firmare' mi ha detto, per lei firmare vuol dire votare".