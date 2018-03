'Ladri' e su scheda simbolo anarchici

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 4 MAR - "Siete tutti ladri...non posso esprimere il mio voto". Dopo aver ricevuto scheda elettorale e matita per votare dal presidente del seggio nella scuola 'Aldo Moro' di Falconara, un 37enne del posto ha gridato questa frase e poi ha disegnato sulla scheda il simbolo anarchico della 'A' cerchiata davanti a tutti. Inutile l'invito del presidente del seggio a compilare la scheda nel segreto della cabina elettorale: l'uomo ha continuato a urlare. Per calmarlo sono intervenuti i carabinieri di Falconara, che hanno portato in caserma il 37enne e lo hanno denunciato per turbamento di adunanza elettorale e danneggiamento di schede, ipotesi di reato previste dal decreto n. 570 del 1960.