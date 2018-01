Mancinelli, per 2018 programma completo

La Giunta comunale di Ancona lavorerà nel 2018 "come se non ci fossero le elezioni" per il rinnovo dell'amministrazione comunale. Lo ha detto il sindaco Valeria Mancinelli, presentando il programma per l'anno appena cominciato insieme a tutti gli assessori. "Se continuerà, come auspico, questa amministrazione, non avremo perso tempo. Se invece cambierà il governo cittadino, il che - ha scherzato - non succederà, chi verrà dopo troverà un lavoro importante già fatto, con il bilancio approvato, le risorse trovate, i mutui accesi". Il programma "non si ferma a maggio, ma arriva fino al 31 dicembre ed è un programma concreto, sostenuto dal bilancio" che sarà approvato a fine gennaio. Continuerà il programma di manutenzione straordinaria e ordinaria di vie, strade e piazze, per le scuole, la riqualificazione dello Stadio Dorico, nuove assunzioni, piano per mobilità sostenibile, interventi sul verde. Nel 2018 partiranno i grandi progetti strategici relativi a lungomare nord, piano periferie, e Iti Waterfront.