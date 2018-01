Liliana Rovaldi nuovo comandante polizia municipale Ancona

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - La polizia municipale di Ancona ha un nuovo comandante: è Liliana Rovaldi, ex comandante della polizia municipale del Comune di Jesi, dove ha prestato servizio per oltre 30 anni. Laureata in Sociologia, ha conseguito un master in "Management delle Politiche di Sicurezza urbana" e approfondito con diversi corsi le tematiche relative alla educazione stradale, sicurezza e comunicazione pubblica. "Sono un'operativa - ha detto durante una conferenza stampa con il sindaco Valeria Mancinelli -. La mia priorità è fare in modo che la polizia municipale stia in mezzo alla gente in modo da soddisfare il bisogno di sicurezza, ascoltare le esigenze delle persone, ma anche far rispettare le regole". Nel 2017 sono state 58.259 le sanzioni per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dalla sezione viabilità della polizia municipale di Ancona: 36.129 quelle direttamente elevate dalle pattuglie di vigili, 21.598 le multe degli ausiliari di MP parcheggi.

Eccessiva velocità l'infrazione più contestata.