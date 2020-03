In Lombardia altri 2.543 casi e 387 morti

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Sono 34.889 i positivi al coronavirus in Lombarda, con un aumento di 2.543 casi in un giorno, mentre i decessi sono arrivati a 4.861, con un aumento di 387 vittime. Lo ha riferito l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Sono 655 persone in più quelle ricoverate. I guariti sono 7.839 (+1.501).

E' la provincia di Milano la zona che ha fatto registrare il maggior numero di nuovi positivi in Lombardia: sono infatti 848 i nuovi casi che portano il totale a 6.922. Ieri i nuovi casi positivi nella provincia di Milano erano stati 373, l'altro ieri 375. (ANSA).