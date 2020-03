Milano in forte crescita, +848 positivi

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - E' la provincia di Milano la zona che ha fatto registrare il maggior numero di nuovi positivi in Lombardia: sono infatti 848 i nuovi casi che portano il totale a 6.922. E' quanto emerge dai dati resi noti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Ieri i nuovi casi positivi nella provincia di Milano erano stati 373, l'altro ieri 375.

"E' un dato molto forte" ma "potrebbero essere i molti tamponi in più che sono stati fatti", ha detto Gallera.

Dopo aver letto "il dato così grosso" della provincia di Milano, Gallera ha spiegato di aver telefonato ai direttori degli ospedali cittadini "i quali non hanno evidenziato una crescita cosi importante ai pronto soccorso, una pressione più che doppia, ma è addirittura stabile rispetto ai giorni precedenti quindi potrebbero essere i molti più tamponi che sono stati fatti e non ricoveri aumentati". (ANSA).