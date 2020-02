Coronavirus, altri 3 morti in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Sono saliti a 650 i positivi al Coronavirus in Italia. Si registrano poi altri tre decessi in Lombardia, tutti di ultraottantenni che "avevano un quadro clinico delicato e importante". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, facendo il punto sull'emergenza. Intanto sono guarite altre tre persone affette dal Coronavirus in Lombardia: nella regione sono ora in totale 40.

Bollettino

Il bollettino sul Coronavirus alle 18 di oggi indica 650 contagiati, 17 morti e 45 guariti. Così il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

In Lombardia sono 403 i contagiati (di cui 40 dimessi perchè guariti e 14 morti); 111 in Veneto (2 morti), 97 in Emilia Romagna (1 morto), 19 in Liguria, 4 in Sicilia (2 guariti), 3 ciascuna in Lazio (tutti e 3 guariti), Campania, Marche, 2 in Toscana e Piemonte, 1 in Alto Adige, Abruzzo e Puglia.

I ricoverati con sintomi sono 248, 56 sono in terapia intensiva e 284 in isolamento domiciliare.

I tamponi somministrati sono stati 12.014 (la metà in Veneto).