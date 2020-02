Coronavirus, 403 positivi in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "A oggi le persone in ospedale per coronavirus in Lombardia sono 216 mentre 403 sono i positivi".

E' quanto ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, spiegando che "il numero dei minori non è salito". "Il 25 sono stati 44 gli ospedalizzati e oggi le persone ospedalizzate sono state 39. Quindi l'ospedalizzazione dei pazienti con coronavirus è in calo e ci fa sperare in una traiettoria discendente".