The deep blue sea, con Luisa Ranieri

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Una straordinaria storia d'amore e di passione; una riflessione su cosa un uomo o una donna sono capaci di fare per inseguire l'oggetto del loro amore. Questo, in sintesi, l'impianto narrativo di The deep blue sea, di Terence Rattigan, con Luisa Ranieri e la regia di Luca Zingaretti, dal 30 gennaio al 16 febbraio al Tetro Manzoni di Milano. Una pièce sulle infatuazioni e gli innamoramenti che sconvolgono mente e cuore; l'amore folle che tutto travolge, a cominciare dal più elementare rispetto di se stessi.

La storia si svolge durante l'arco di un'unica giornata e inizia con la scoperta, da parte dei suoi vicini di casa, del fallito tentativo di Hester Collyer di togliersi la vita con il gas. La donna ha lasciato il marito - facoltoso e influente giudice dell'Alta Corte - perché innamorata del giovane Freddie Page: un contadino, ex pilota della Raf, ormai dedito all'alcool.