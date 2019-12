Natale: cultura e sport in piazza Città di Lombardia

(ANSA) - MILANO, 3 DIC - Piazza Città di Lombardia a Milano anche quest'anno si trasformerà, a partire dal 6 dicembre, per accogliere cittadini e turisti durante le feste natalizie con iniziative culturali, solidali e sportive. La piazza e viale Restelli saranno illuminati a festa e addobbata con abeti, pini e decorazioni grazie alla collaborazione con l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (Ersaf). Il 'Natale della cultura' prevede una rassegna di concerti, dal Coro degli Alpini del 5 dicembre all'esibizione di Mimo Remigi del 19 dicembre, mentre il 18 avrà luogo il concerto d'inverno organizzato in collaborazione con Unicredit e Filarmonica del Teatro alla Scala. Tutti i concerti sono gratuiti e aperti al pubblico.

Il 5 dicembre sarà inaugurata, alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana, la più grande pista di pattinaggio su ghiaccio di Milano. Realizzata da SSD Sportivamente, in collaborazione con la Regione, la pista sarà aperta al pubblico fino al 20 gennaio.

Dal 6 al 22 dicembre, i produttori e i consorzi si alterneranno con diverse iniziative e degustazioni. Intorno alla pista sarà allestito un igloo per far scoprire le eccellenze agroalimentari del territorio.

I nuclei d'ingresso di Palazzo Lombardia e l'atrio istituzionale di Palazzo Pirelli ospiteranno alcuni presepi provenienti dal Museo del Presepio di Dalmine (Bergamo). Saranno inoltre esposti, nel foyer dell'Auditorium Testori, alcuni presepi realizzati da bambini in cura presso alcuni ospedali.

Sono confermate per tutto il periodo natalizio le aperture straordinarie di Palazzo Lombardia per consentire ai cittadini di visitare il Belvedere. Il Palazzo sarà aperto gratuitamente al pubblico nei giorni 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre. Lo Spazio N3 diventerà un luogo dedicato ai bambini, che potranno divertirsi con i giochi messi a disposizione da Assogiocattoli. Ogni domenica dall'8 dicembre al 5 gennaio, presso l'auditorium Testori, ampio spazio sarà dedicato alle rassegne cinematografiche, organizzate in collaborazione con il Museo Interattivo del Cinema (MIC). Regione Lombardia ospiterà infine banchetti benefici, un punto di raccolta giochi e un'area bebè per le mamme che devono allattare i propri figli. (ANSA).