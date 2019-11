Iniziato a Milano lo sciopero dei mezzi

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero proclamato da Cub Trasporti. Lo ha confermato la Polizia Locale che monitora la situazione e non segnala criticità sulle strade o negli afflussi. "Sulle linee M1, M2 e M3 la circolazione prosegue regolarmente. Sulla M5 viene gradualmente sospesa", ha comunicato stamani Atm, l'azienda dei trasporti milanese.

La Cub Trasporti lo ha proclamato "contro la liberalizzazione e la privatizzazione del Tpl milanese e dell'hinterland, contro le gare di appalto dei servizi gestiti da Atm e per l'affidamento diretto in house dei servizi di Tpl, contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm".

La prima fascia di disagi dovrebbe terminare alle 15 e poi una seconda fascia dovrebbe iniziare dalle 18 fino al termine del servizio.