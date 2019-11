Brusca frenata in metro, 11 contusi

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Brusca frenata di un convoglio della Metro 1 di Milano nei pressi della fermata di Bisceglie.

Secondo il 118, che ha mandato sul posto alcuni mezzi sarebbero undici le persone coinvolte che hanno subito delle contusioni.

Sarebbe stato l'operatore centrale a interrompere troppo bruscamente la corsa del treno della Linea 1 di Milano all'ingresso della fermata di Bisceglie, a bordo del quale undici persone sono rimaste contuse. E' quanto ricostruisce l'Atm, la quale ha accertato che il treno si è fermato in galleria, proprio mentre era in procinto di entrare nella stazione di Bisceglie, che è capolinea, ma dove l'area non era disponibile, in tempo con il sopraggiungere del convoglio, per consentire la manovra di inversione del treno precedente che dopo la fermata al capolinea doveva impegnare la via opposta.

Per questo l'operatore centrale ha quindi interrotto bruscamente l'ingresso del treno in arrivo nell'area della stazione, per poter far completare la manovra di inversione al precedente treno liberando i binari di accesso all' ultima stazione, il capolinea di Bisceglie.