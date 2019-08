Tanti a 75mo Martiri piazzale Loreto

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - E' stata un'occasione per fare un appello a non dimenticare e a dire no a ogni forma di fascismo la cerimonia per i 75 anni dalla morte dei 15 martiri di piazzale Loreto, i partigiani che furono fucilati in piazza e poi lasciati esposti perché tutti vedessero la loro fine.

Lo hanno fatto dal palco il presidente dell'Anpi di Milano Roberto Cenati, la vicesindaco Anna Scavuzzo, l'assessore regionale Stefano Bolognini, il delegato della città metropolitana Daniele Del Ben e anche Sergio Temolo, figlio di Libero, uno dei 15 martiri. I rappresentanti di diversi Comuni arrivati con fascia e gonfalone, monsignor Luca Bressan, delegato dell'arcivescovo, e lo hanno fatto i tanti presenti, più numerosi degli anni scorsi. "Abbiamo bisogno di dirci antifascisti" ha sottolineato Scavuzzo, mentre Cenati ha chiesto da un lato che venga riqualificata la Loggia dei Mercanti di Milano, dove sono scritti i nomi dei caduti milanesi per la libertà e dall'altro che arrivino condanne "esemplari" per apologia del fascismo.