Striscione fascista: Cenati (Anpi), ora condanne esemplari

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - La cerimonia per i 75 anni dall'uccisione dei 15 martiri di piazzale Loreto, partigiani uccisi e poi esposti al sole dalla Legione Autonoma Mobile Ettore Muti della Rsi per ordine del comando di sicurezza nazista, è stata per il presidente dell'Anpi di Milano, Roberto Cenati, l'occasione per chiedere "condanne esemplari da parte della magistratura" per gli ultrà laziali che lo scorso 24 aprile, poco lontano dal monumento, hanno esposto uno striscione inneggiante a Mussolini.

"E' fondamentale - ha aggiunto - che alle denunce per apologia del fascismo" fatte dalle forze dell'ordine "seguano condanne da parte della magistratura che da troppo tempo stiamo attendendo".

Secondo Cenati, "bisogna contrastare il fiorire di gruppi neofascisti che dovrebbero e potrebbero essere già sciolti - ha aggiunto - Ci sono la legge Scelba e la legge Mancino che non sono applicate. Manca la volontà politica di colpirli".