Milano, Meloni: sì alle primarie

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Anche Fratelli d'Italia guarda alle elezioni amministrative di Milano nel 2021 e lancia una sfida al sindaco Giuseppe Sala. Una "partita che si può vincere: non sottovalutiamo i nostri avversari ma crediamo di poter costruire una alternativa credibile", ha detto Giorgia Meloni.

"Da settembre lavoriamo a un progetto alternativo, pensiamo si debba costituire con la Lega e con chi vorrà starci un' alternativa credibile", ha detto Meloni. Per quanto riguarda i possibili candidati "io non ho preclusioni, voglio vincere" e "non si vince solo con la bandiera - ha aggiunto -. Noi siamo disposti a valutare qualunque scelta, sono anche favorevole alle primarie". "Nelle ultime amministrative - ha poi concluso la leader di FdI - per pochi voti Fratelli d'Italia non è riuscita ad eleggere rappresentanti al Comune di Milano e questo ha indebolito l'opposizione a Sala che è troppo morbida".