Icardi, relax sul lago di Como

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Mauro Icardi non sembra particolarmente contrariato dalla sua situazione con l'Inter, anzi si gode il relax sul lago di Como cimentandosi con la moto d'acqua con più fortuna rispetto alla moglie Wanda Nara, protagonista di una piccola disavventura senza conseguenze nei giorni scorsi. L'ex capitano nerazzurro, nonostante il periodo da separato in casa con l'Inter, non pare aver perso la serenità: dopo l'allenamento in solitaria ad Appiano, ha infatti postato due foto che lo ritraggono in momenti di relax, alla guida di una moto d'acqua sul lago di Como insieme ad uno dei figli di Wanda Nara. Mentre l'Inter è partita per Singapore, Icardi rimarrà in Italia, aspettando novità di mercato e continuando ad allenarsi in solitudine alla Pinetina.