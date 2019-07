Wanda Nara si ribalta con moto acqua

(ANSA) - COMO, 15 LUG - Attraverso delle 'stories' pubblicate sul proprio profilo Instagram, la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha raccontato la sua ultima disavventura: si è ribaltata con una moto d'acqua insieme a coppia di amici nel lago di Como.

Eloquente il commento scritto su una delle immagini, 'nos rescataron', ovvero 'ci hanno salvato'. Nessuna conseguenza né per Wanda, né per i suoi amici, apparsi semplicemente inzuppati d'acqua in alcune delle foto successive postate sul social.