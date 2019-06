Con la birra +5% occupati in due anni

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - L'industria della birra in Italia crea lavoro: dal 2015 al 2017 gli occupati sono aumentati di 4.400 unità (+5%), più del doppio rispetto all'andamento medio nazionale. Ogni giorno nel settore della birra trovano lavoro almeno 6 persone. È quanto rileva la quinta ricerca di Osservatorio Birra diffusa in occasione dell'appuntamento Heineken Incontra che si è tenuto a Milano. Lo studio dal titolo 'Le (insospettabili) professioni della birra' è stato realizzato da Althesys per conto della Fondazione Birra Moretti. "Dai numeri della ricerca si vede che l'industria della birra rappresenta un'opportunità in cui si valorizzano i talenti italiani, a cominciare da quelli dei giovani - ha sottolineato Alessandro Marangoni, economista e amministratore delegato di Althesys -. L'industria della birra crea ricchezza per il Paese con 871 aziende che producono birra, il +27% rispetto al 2015".