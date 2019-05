Europee: nel Nord Ovest record Salvini

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Recordman delle preferenze alle europee nella circoscrizione Nord Ovest è stato Matteo Salvini.

Il segretario della Lega ha infatti da solo ottenuto quasi 677 mila preferenze. Dietro di lui, nella lista del Carroccio è arrivato l'europarlamentare uscente Angelo Ciocca (88.800) mentre terza e prima fra le donne con oltre 44 mila voti Silvia Sardone, che era uscita lo scorso anno da Forza Italia in polemica con il partito dopo la sua elezione al consiglio regionale della Lombardia.

Il segretario della Lega Matteo Salvini è seguito con oltre 260mila preferenze dall'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia che era in lista con il Pd. Solo terzo Silvio Berlusconi che guidando la lista di Forza Italia ha ottenuto 183 mila voti. Novantamila preferenze per Giorgia Meloni