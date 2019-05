Ue: Ciocca, lavoro e difesa Made Italy

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - "Lavoro stabile, lotta al precariato e alla disoccupazione, difesa del Made in Italy, una politica industriale ed economica tutta per lo sviluppo, diritti dei lavoratori e delle nostre imprese": queste, in sintesi, le linee guida che saranno portate avanti da Angelo Ciocca, europarlamentare pavese riconfermato. E che con circa 90 mila preferenze è il più votato della Lega in Italia, dietro al segretario Matteo Salvini.

"E' stato un risultato grandioso. Una fiducia così ampia che non ci aspettavamo - ha dichiarato -. Ottenere oltre 26 mila preferenze in provincia di Pavia è un record storico. Un grazie particolare ai miei genitori, che con amore e sostegno mi hanno sempre dato la forza di andare avanti e credere nei miei ideali, un grazie a mia sorella che dall'alto mi guarda e mi protegge, ai miei più stretti collaboratori che mi hanno seguito in questa faticosa campagna elettorale. Un grazie grande a Matteo Salvini, a tutta le Lega e agli elettori".