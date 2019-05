Bufera di neve,chiusa statale a Madesimo

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - A Madesimo, in Valchiavenna, la statale 36 è stata chiusa per un tratto di circa 10 chilometri in entrambe le direzioni a causa di una bufera di neve che si è abbattuta sulla zona.

Lo comunica Anas invitando alla prudenza nella guida.

A Milano, invece, come conseguenza del maltempo di sabato 11 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti con chiamate per diversi alberi caduti o pericolanti. A Pozzo d'Adda hanno provveduto a mettere in sicurezza il campanile da cui si era staccata una scossolina.