In Lombardia danni con grandine

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Stalle scoperchiate e danni alle vigne e ai raccolti per la grandine: dopo l'ondata di maltempo che ha investito ieri la Lombardia ed è costata la vita nel bresciano a due pescatori travolti dalla caduta di alcuni alberi si inizia a fare la conta dei danni.

In particolare nel bresciano, Coldiretti segnala campi allagati, vigne colpite dalla grandine e stalle con i tetti scoperchiati a causa di alcune trombe d'aria. "Purtroppo è arrivata la grandine - racconta Davide Lazzari, viticoltore di Capriano del Colle (BS) - il danno che stimiamo ad ora è intorno al 30 per cento e siamo solo all'inizio della stagione".

Nel milanese, la grandine ha tritato campi di orzo, frumento, mais e ortaggi in pieno campo, mentre il vento ha abbattuto numerosi alberi, e lo stesso è accaduto nel lodigiano. Danni sono segnalati anche nel cremonese, nel varesotto e in provincia di Como e Lecco.