Sasso contro l'auto di Wanda Nara

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Wanda Nara è sotto choc: un sasso stamattina ha colpito il finestrino della sua auto: in macchina con lei c'erano anche i tre figli maschi. Attimi di paura per la moglie e agente di Mauro Icardi, mentre stava accompagnando i figli a Como, dove avrebbero dovuto disputare una partita di calcio. Fortunatamente non c'è stata nessuna conseguenza se non un grande spavento da parte di tutta la famiglia. Wanda Nara, probabilmente, nelle prossime ore sporgerà denuncia per l'accaduto.