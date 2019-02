Spalletti: 'Sasso a Wanda? Denunciare'

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - ''Speriamo venga preso. Bisogna fare denuncia perché queste cose non vanno bene. Però noi dobbiamo andare avanti. Icardi non c'è e a me interessano gli altri domani sera'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti parlando dell'episodio di questa mattina, quando un sasso ha colpito il finestrino dell'auto di Wanda Nara mentre in macchina erano presenti anche i figli. ''I nostri trascorsi - continua Spalletti alla vigilia della partita contro la Sampdoria - dicono che quando ci sono troppe cose che si vanno a mettere sopra la testa dei calciatori, le reazioni sono sempre inferiori rispetto a quello che dovrebbero essere. Abbiamo un solo obiettivo: sguardo fisso verso la partita e la vittoria''.